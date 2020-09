„Wir haben hier zwei Bereiche. Wenn der Schüler in seiner Zone ist und ich in meiner, dann dürfen wir die Masken abnehmen.“ Florian Besten, Klavierlehrer an der Moerser Musikschule, zeigt auf die Bodenmarkierungen in seinem Unterrichtsraum und erklärt das Hygienekonzept.

Er hat es für den Präsenzunterricht im Martinstift erstellt. Dank ihm können die Musikschüle-rinnen und –schüler jetzt wieder vor Ort in Moers-Vinn unterrichtet werden.



Musikunterricht aus der Ferne

„Als der Lockdown losging, war die erste Frage, wie die Lehrkräfte zu ihren Schülern Kontakt halten können. Mit der Zeit haben sie dafür kreative Lösungen gefunden: telefonieren, Mails schreiben und Audiodateien austauschen“, lobt Georg Kresimon den Ideenreichtum des Kollegiums. „So waren wir mit vielen Familien verbunden - nicht nur musikalisch“, fasst Ulrike Schweinfurth, stellvertretende Leiterin der MMS, zufrieden zusammen. Fynn lernt an der Moerser Musikschule Klavierspielen. Mit seinem Lehrer, Florian Besten, hat er während des Lockdowns oft telefoniert. „Das hat manchmal gut funktioniert und manchmal auch nicht“, merkt er an. Eine Telefonverbindung kann den Unterricht vor Ort nur halbwegs ersetzen. Fynn ist daher sichtlich froh, jetzt wieder zur Musikschule kommen zu dürfen.

Inzwischen läuft der Betrieb für die Lehrkräfte und Schüler wieder normal – zumindest so normal, wie es während Corona funktionieren kann.



Gesangsunterricht dank großer Räume

Die Musiklehrer unterrichten inmitten von Plexiglaswänden, Masken, Desinfektionsmittel und Seife. Aus der Pause vom Präsenzunterricht kamen einige Lehrkräfte aber auch mit viel Kreativität zurück: Bei kleinen Fensterkonzerten statt großen Auftritten präsentieren die Schülerinnen und Schüler ihr musikalisches Können.

In ihren drei Gebäuden stehen der Moerser Musikschule große Räume zur Verfügung. Dieser Vorteil zahlt sich nun aus, denn im Corona-Alltag werden nun Kleingruppen, aber auch fast alle Ensembles und Früherziehungsgruppen unterrichtet. „Es ist toll, dass wir den Musikunterricht auf einem zentralen Gelände anbieten. Der viele Platz und die großen Räume machen sich jetzt positiv bemerkbar“, erläutert Schweinfurth die Vorteile des Standortes der Musikschule. Dadurch ist sogar Gesangsunterricht, der in Corona-Zeiten einen besonders großen Abstand untereinander erfordert, möglich.

Neu- oder Wiedereinsteiger können mit dem Erlernen eines Instruments oder dem Ausbilden ihrer Stimme beginnen. Dazu bietet die MMS Schnupperpakete mit vier oder sechs Unterrichtseinheiten an. Weitere Infos gibt es telefonisch unter Tel. 02841/1333 sowie auf der Webseite unter www.moerser-musikschule.de.