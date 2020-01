Zum Programm eines Kinderpaares gehört selbstverständlich ein Besuch im Karnevalsmuseum. So wurden Prinz Chris I. und Anna II. vom KGK Moers mit ihrer Crew herzlich vom Museumsleiter Hans Jürgen Groß des KarnevalsmuseumsDuisburg am Mattlerbusch begrüßt.

Seit 1973 stellt das Museum in Schaukästen und Vitrinen den Werdegang des Duisburger Karnevals bis heute da. Die jungen Närrinnen und Narren waren überrascht von den circa 4.000 Karnevalsorden aus dem In- und Ausland den prunkvollen Uniformen und üppigen Perücken, von Narrenzeptern , Prinzen und Präsidentenketten sowie historischen Standarten. PrinzChris I. Erste Worte waren: “Bo was sind das viele Orden hier”. Der Präsident Hans Kitzhofer, Pressesprecher Manfred Dürig und Jugendbeauftragter Andreas Driske vom KGK Moers die das Prinzenpaar begleiteten, stellten ihnen eine Aufgabe. Die sollten die Orden ihrer Vorgänger finden, was für die beiden nicht sehr einfach war.

Auch fanden die kleinen Närrinen und Narren immer wieder Orden von ihnenbekannten Karnevalsgrößen. Großzügig vermachte das Kinderprinzpaar dem Museum seine Orden. Nach diesen amüsanten Besuch wurde das Prinzenpaar und Crew mit vielen Erinnerungen in ihre närrische Aufgabe verabschiedet.