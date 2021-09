Zwei Wochen vor der Bundestagswahl am 26. September wird es nochmal spannend. Die Gruppe der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler dürfte bei dieser Wahl eine entscheidende Rolle spielen.

Während die Grünen bei der sogenannten Sonntagsfrage bei 15 Prozent verharren und die AfD bei 12 Prozent, verzeichnen FDP und Linke im Vergleich zur Vorwoche deutliche Verluste: Die Freidemokraten rutschen von 13 auf 10 Prozent ab, die Linke fällt von 8 auf 6 Prozent zurück. Mehr als jeder dritte Wähler ist noch unentschlossen: Der Umfrage zufolge haben erst 62 Prozent bereits ihre endgültige Wahlentscheidung getroffen.

Für eine Überraschung könnte die Partei FREIE WÄHLER sorgen. In verschiedenen Umfragen werden ihre Chancen stark schwankend eingeschätzt. So liegen sie in einigen Bundesländern deutlich über 5%, in anderen Umfragen liegen ihre Werte eher bei 3%. Sollte es der Partei des streitbaren bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger gelingen in den Bundestag einzuziehen, dürfte das die Mehrheitsverhältnisse deutlich verändern und linke Bündnisse eher unwahrscheinlich machen. (redaktionR)