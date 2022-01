Ab sofort bietet das DRK-Impfzentrum am Luftschiffhangar, Lilienthalstraße 8, Mülheim an der Ruhr, Booster-Impfungen mit dem Impfstoff BioNTech für 12- bis 29-Jährige an. die Booster-Impfungen sind zu den regulären Öffnungszeiten der DRK-Impfstelle dienstags und sonntags von 9 bis 19 Uhr und mittwochs von 18 bis 23 Uhr möglich.

Das Impfangebot mit BioNTech erfolgt zusätzlich zu dem bisherigen Angebot an Booster-Impfungen mit dem Impfstoff Moderna, der von der STIKO für Personen ab 30 Jahren empfohlen wird. "Wir freuen uns sehr, das Impfangebot mit dem Impfstoff BioNTech erweitern zu können und damit noch mehr Menschen und Kindern ab 12 Jahren eine Booster-Impfung zu ermöglichen", sagt DRK-Projektleiter Malte-Bo Lueg.

Nur mit Termin

Voraussetzung ist entsprechend der STIKO-Empfehlung, dass die letzte Impfung mindestens drei Monate zurückliegt. Eine Booster-Impfung in der DRK-Impfstelle ist nur mit Termin möglich. Zum Impftermin müssen die notwendigen Unterlagen vollständig ausgefüllt mitgebracht werden, sowie Impfpass und Personalausweis. Termine können online unter www.drivein-impfstelle gebucht werden.

Einhaltung höchster Abstands- und Hygienevorkehrungen

Für die Impfung von Minderjährigen müssen neben Aufklärungs- und Anamnesebogen unbedingt Impfausweis und Pass- beziehungsweise Personalausweis des Kindes mitgebracht werden. Der gesamte Ablauf der Impfung für Kinder erfolgt wie bei der Drive-In-Impfung für Erwachsene unter Einhaltung höchster Abstands- und Hygienevorkehrungen. Das Fahrzeug muss im gesamten Ablauf nicht verlassen werden. 

