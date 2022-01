Viele Personen nutzen das neue Jahr, um die sportlichen Vorsätze in die Tat umzusetzen. Um allen Sportbegeisterten in Mülheim ein Motivationsziel zu bieten, wurde das Datum für den diesjährigen Mülheimer Firmenlauf verkündet. Der beliebte Lauf für alle Unternehmen der Stadt wird am Mittwoch,11. Mai, stattfinden.

Nachdem im letzten Jahr der Firmenlauf aufgrund des Hochwassers auf die Sportanlage an der Mintarder Straße verlegt werden musste, planen die Organisatoren von bunert Events den Lauf wieder auf der bekannten Laufstrecke rund um den Ringlokschuppen stattfinden zu lassen.

Der Startschuss soll dann wieder auf dem Gelände der Hochschule Ruhr-West fallen. Von dort geht es ein kurzes Stück über den Radweg bis zur Camera Obscura, am Ringlokschuppen vorbei, über den Fossilienweg und durch die Ruhrauen bis zum Wasserbahnhof. Über die Schlossbrücke laufen die Teilnehmenden dann wieder zurück in die MüGa ins Ziel vor dem Ringlokschuppen. Insgesamt ist die Laufstrecke 5,6 Kilometer lang.

"Daher würden wir uns freuen, wenn sich die Mülheimer Firmen das Datum schon einmal vormerken." Christian Hengmith

Welche genauen Regeln dann gelten und wie viele Starter dabei sein dürfen, lassen die Organisatoren von bunert noch offen. „Wir können natürlich noch nicht sagen, wie sich die Lage im Mai darstellen wird. Wir planen aber mit verschiedenen Szenarien und stehen im engen Austausch mit der Stadt. Daher würden wir uns freuen, wenn sich die Mülheimer Firmen das Datum schon einmal vormerken.“, bittet Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events.

Hauptsponsor Westenergie

Der Energiedienstleister Westenergie wird den Mülheimer Firmenlauf wieder als Hauptsponsor unterstützen und bleibt seinem Engagement auch in schwierigen Zeiten treu. „Wir als Westenergie sind von Anfang Partner und bringen auch in diesem Jahr wieder Energie in Mülheim an der Ruhr auf die Straße. Der Teamgedanke steht hier absolut im Vordergrund. Vorstände, Azubis, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle aus dem Unternehmen dürfen mitlaufen. Tolles Event! Wir als Westenergie gehen auch wieder mit einem Team an den Start,“ freut sich Gerd Mittich, Leiter der Region Rhein-Ruhr bei Westenergie auf den Lauf.

