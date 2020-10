Die „Helden meiner Jugend“ stürmen den Rhein Ruhr Zentrum in Mülheim an der Ruhr .

Seid gespannt auf den 17.10.2020 und kommt in den RRZ Mülheim.

Hier seht Ihr in der größten !! Pop Art Galerie, in einem Einkaufszentrum in Deutschland, noch nie gezeigte großformatige Arbeiten von S-ART (@s_art_infinity) mit weiteren hunderten Werken moderner Zeitgenössischer Kunst.

Pop Art auf über 800 qm mit farbgewaltigen großformatigen Eyecatchern von S-ART und weiteren namhaften Künstlern.

Eine Ausstellung die neue Maßstäbe setzen wird und die Mülheim an der Ruhr zum neuen Epizentrum der Pop Art machen wird .

Happy is the new Rich ;)

Schöne Gefühle

erzeugen, Herzen berühren ,

Freude bereiten,

auf eine Reise nehmen und Geschichten erzählen mit dynamischen bunten Bildern, die einen Zeitgeist wiedergeben, authentisch sind und als Eyecatcher einen abholen...

einfach S-ART ⚒😍⚒