In einer Seniorenresidenz kann man richtig Spaß bekommen. Die Schauspieler des Komödchen Sorglos treten mit ihrem neuen Stück "Resturlaub im Ladyhort" den Beweis dafür an. Am 29. Februar hat ihr 120-minütiger Dreiakter aus der Feder von Bernd Spehling um 15 Uhr im Theater der Alloheim-Seniorenresidenz im Wohnpark Dimbeck an der Dimbeck 6 bis 12 Premiere.

"Das liegt uns und die Leute wollen mal lachen und abschalten", erklären die beiden Sprecher des Ensembles, Jürgen Loss und Dagmar Schauerte, warum das 1998 aus der Kolpingfamilie Broich-Speldorf hervorgegangene "Komödchen Sorglos" alle Jahre wieder seinem Namen Ehre und seinem Publikum Freude macht. Nach "Stress im Champus-Express" und: "Die Stepphühner" bringen die immer wieder mittwochs (von 20 bis 22 Uhr) im professionell ausgestatteten Theater an der Dimbeck probenden Komödianten bereits zum dritten Mal ein Stück des 1969 in Verden geborenen und heute bei Hannover lebenden Bernd Spehling auf die Bühne. "Seine Theaterkomödien haben einen unglaublichen Wortwitz und ein Gag jagt bei ihm den nächsten", lobt Regisseur Andreas Pawlowski den seit 1988 immer wieder zur Feder greifenden Theaterautor.

Wer also am 29. Februar, am 1. März, am 8. März, am 15. März, am 22. März oder am 29. März den Weg zum Theater an der Dimbeck/Ecke Rochusstraße findet, darf sich auf ein ausgiebiges Training seiner Lachmuskeln freuen. Probeneindrücke berechtigen den Theaterfreund zu den schönsten Hoffnungen auf kurzweilige Unterhaltung. Wenn, wie beim "Resturlaub im Ladyhort", ein von seiner frustrierten Ehefrau verlassener Macho-Mann in eine Wohngemeinschaft mit drei alleinstehenden nicht gerade unkomplizierten Damen einzieht und dann im weiteren Verlauf der Handlung von seiner Ehefrau ausspioniert wird, sind die Lacher programmiert.

Komödie mit Kaffee und Kuchen

Vor dem ersten Vorhang, der sich jeweils um 15 Uhr hebt, und in den beiden Pausen dürfen sich die Zuschauer auf Kaffee und Kuchen freuen. Einlass ist jeweils um 14.45 Uhr. Das komödiantische und kulinarische Nachmittagsvergnügen ist im Vorverkauf für neun Euro und an der Tageskasse für elf Euro zu haben. Vorverkaufsstelle ist das Blumengeschäft Flower Power an der Hingbergstraße 319. Telefonische Auskünfte zum Kartenvorverkauf erhält man unter der Rufnummer: 0176-74722211.

Theaterenthusiasten, die das Ensemble des Komödchen Sorglos als Schauspieler oder als Ton- und Lichttechniker unterstützen möchten, erreichen Jürgen Loss unter der Rufnummer: 0208-51261 oder treten über die Internetseite: www.komoedchen-sorglos.net mit dem Ensemble in Verbindung.

