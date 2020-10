Die Mülheimer RUHR GALLERY / auch Galerie an der Ruhr präsentiert derzeit den Akionskünstler HA SCHULT im Ruhrgebiet

OPEN-AIR-BENEFIZ-KUNST-AUSSTELLUNG noch bis 15. November 2020 zugunsten von Obdachlosenprojekten in der Villa Schmitz-Scholl, historisches Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie in der Stadt Mülheim im grünen Ruhrtal

Die Galerie an der Ruhr lädt derzeit herzlich ein in die Ruhrstraße 3 (Ecke Delle am Innenstadtpark "Ruhranlage") in der Innenstadt von Mülheim an der Ruhr.



Besucher können die Ausstellung im Zeitraum vom 11.10. bis zum 15.11. samstags und sonntags von 12:00 bis 17:00 Uhr besuchen oder in der Woche nach Voranmeldung unter 0208 46 94 95 67 – der Eintritt ist wie immer im Kulturort Villa Schmitz-Scholl frei.

Der Objekt- und Aktionskünstler HA Schult hatte zuletzt im September diesen Jahres mit einer spektakulären Aktion auf dem Börsenplatz in Köln seine Bild-Box-Skulpturen präsentiert und den Verkaufserlös für den guten Zweck dem gemeinnützigen und mildtätigen Verein "KUNSThilftGEBEN" zur Verfügung gestellt.

Durch die Kontakte des Mülheimer Vereins "Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr - KKRR" zu Dirk Kästel, dem Initiator des Vereins "KUNSThilftGEBEN", kann jetzt auch im Ruhrgebiet die Kunst des HA SCHULT zugunsten Obdachloser zu einem Vorzugspreis von je 1.000 Euro erworben werden.

20 der ursprünglich 150 ausgedienten „stummen Zeitungsverkäufer“, die HA SCHULT künstlerisch bearbeitet hat, werden im Hof der RUHR GALLERY in einer OPEN-AIR-BENEFIZ-KUNST-AUSSTELLUNG gezeigt. Handsigniert und nummeriert, ausgestattet mit einer limitierten Edition des Künstlers.

Umbruch in der Medienlandschaft

Mit seinen Objet trouvés will HA SCHULT auf die Situation in der Medienlandschaft aufmerksam machen und aufzeigen, dass aktuell große Umbrüche stattfinden. So stellt er die ausgedienten BILD-Verkaufskästen zu einem „Tableau des Vergessens“ zusammen.

Ein halbes Jahrhundert befriedigten die „stummen Verkäufer“ täglich den Hunger auf „Botschaften der Zeit“. Jetzt erhalten sie ihren letzten Auftritt als „Denkmal einer verklingenden Medienepoche“. Deutschlands berühmtester Aktionskünstler setzt ihnen ein „Denkmal des Vergessens“.

Jeder BILD-Kasten, von Künstlerhand verändert, wird zu einer kleinen sozialen Skulptur, deren Erlös den Ärmsten der Armen zufließt. Auf eine neue Art erfüllen die roten Kästen noch einmal ihre soziokulturelle Aufgabe im Dienst der Gesellschaft.

Zu den bekanntesten Werken von HA Schult gehören u. a. das Flügelauto in Köln und die weltweit ausgestellten Trash People.

Der Erlös aus dem Verkauf der HA Schult-Boxes kommt dem „Verein Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e.V.“ und dem gemeinnützigen Mülheimer Verein „Solidarität in Mülheim e.V.“ zugute.

Ein gut gelaunter HA SCHULT begeisterte die zahlreichen Besucher der Eröffnungsveranstaltung - zunächst im Dialog mit Noch-Bürgermeisterin Margarete Wietelmann - er war sichtlich angetan vom offenen Konzept der Mülheimer Ruhr Gallery, die er wohlwollend als "Starnberg des Reviers" bezeichnete.

Mit seiner Kunst zu helfen - dazu sei die Aktion mit den ausgemusterten BILD-Boxes eine gute Gelegenheit für Sammler und Kunstliebhaber. “Wer hier nicht zugreift, macht ‘nen Fehler. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass in 10 Jahren der Verkaufserlös reicht für ein Studienjahr des Enkelkindes oder den Kauf eines Elektroautos,” so Schult.

Kontakte:

Alexander-Ivo Franz (Galerieleitung), 0208 46 94 95 67, info@galerie-an-der-ruhr.de RUHR GALLERY, Ruhrstraße 3 (Ecke Delle - Innenstadtpark "Ruhranlage"), 45468 Mülheim an der Ruhr,

www. galerie-an-der-ruhr.de

Dirk Kästel (Initiator & Pressesprecher), 0162 2 33 67 01, info@kunst-hilft-geben.de

Kunst hilft geben für Arme und Wohnungslose in Köln e. V., Annostr. 11, 50678 Köln, www.kunst-hilft-geben.de