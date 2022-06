Die Gästeführer der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) halten interessante und spannende Geschichten aus der Stadt am Fluss für die Teilnehmenden folgender Erlebnistouren Ende Juni bereit:

Stadtrundfahrt „Mülheimer Kontraste“

Am Sonntag, 26. Juni, gibt es um 11 Uhr die Möglichkeit an der Stadtrundfahrt „Mülheimer Kontraste“, unter anderem mit Villen aus dem 19. Jahrhundert und Häusern aus Bergmanns-typischen Arbeitersiedlungen, teilzunehmen. Die Gebühr beträgt 18 Euro. Treffpunkt ist um 10:45 Uhr am Stadthallen-Parkplatz, Bergstraße.

"Feierabend… in der MüGa"

Bei der Tour "Feierabend… in der MüGa" am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr erfahren die Teilnehmenden, warum die MüGa das beliebteste Naherholungsgebiet in der Stadt ist. Tickets kosten 9 Euro. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr im Innenhof von Schloß Broich.

