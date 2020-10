Die Jurys haben entschieden und die Gewinner stehen fest: Trotz Corona durften auch in diesem Jahr im Ruhrgebiet vier Wochen lang die Kinderfilmtage stattfinden. Nun wurden zum Abschluss der Veranstaltung der EMO für die beste schauspielerische Leistung eines Kindes sowie die EMMI für den von Kindern gewählten besten Kinderfilm verliehen.



Nach ausgiebiger Sichtung durch die Jurys gibt es ein besonderes Ergebnis: Erstmalig wird der EMO für den besten Kinderdarsteller in diesem Jahr doppelt vergeben. Yoran Leicher und Sobhi Awad, die beiden Hauptdarsteller aus dem Film „Zu weit weg“, erhalten den von der Erwachsenenjury vergebenen Preis. Die Vergabe der mit 2000 Euro ausgezeichneten Prämie erfolgte durch Hans-Georg Adam, Vorstandsvorsitzender der Kinderstiftung Essen.

Die Jurymitglieder Ariane Traub, Gabriela Grunwald und Rainer Besel gratulieren zu einer beeindruckenden Leistung. Beide Darsteller, Yoran Leicher als „Ben“ und Sobhi Awad als „Tariq“, überzeugen in ihren Rollen mit authentischer Mimik und Gestik. Der Film erzählt die Geschichte von zwei Jungen, die ihre Heimat verloren haben und am Ende nicht nur Freunde werden, sondern sogar Brüderschaft schließen. Diese engen Verbindung führte auch zur Doppelverleihung an beide Darsteller.

EMMI von Kindern für Kinderfilm

Nach einer knappen Entscheidung der siebenköpfigen Kinderjury geht die EMMI in diesem Jahr an die Produktion „Die Wolfgäng“. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis wurde von Mirsad Asani, Leiter der PSD Bank Rhein-Ruhr Filiale Essen übergeben. „Den Preis heute übergeben zu können ist in diesem Jahr noch einmal mehr etwas Besonderes. Alle Beteiligten können stolz sein, unter Wahrung der Kontaktbeschränkung so tolle Kinderfilmtage auf die Beine gestellt zu haben“, so Mirsad Asani.

Der Gewinnerfilm sei "eine Abwechslung von Humor und Grusel. Die Ungewissheit, wie der Film endet, lädt zum Rätseln ein." Trotz Gänsehaut blieben die Augen der Kinderjury gespannt auf der Leinwand haften. Der Faktor "Mitfiebern bis zum Schluss" war dann der entscheidende Punkt zum EMMI-Sieg.