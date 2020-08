Die neue Spielzeit startet an der VolXbühne am Samstag, 29. August, ab 17 Uhr, mit einer großen Veranstaltung am Spielort Adolfstraße 89a:

UMSONST und DRAUSSEN geht es los

mit viel Live-Musik, gespielt von leidenschaftlichen Musikern. Das Minimaltrio mit Peter Eisold an den Drums, Carlos Boes (Sax, Querflöte) und Peter Deinum (Kontrabass) macht den Auftakt an diesem Nachmittag. Jazz vom Feinsten wird zu hören sein.

Weiter geht es dann mit der chilenischen Band ALMA MIRANDA, den Schwestern Pia und Paz. Sie bringen Posaune, Percussion Gesang und Querflöte mit. Open-Air an der VolXbühne!

Zum Abschluss des Abends spielt das Ensemble Fremd 4.0 sein Musiktheaterstück, das 2019 an der VolXbühne und in der Alten Feuerwache in Köln gelobte und gefeierte Premiere hatte. Vor wenigen Wochen nominiert für den Kölner Theaterpreis 2020.



Endlich September!

FREMD4.0

Im September kommt FREMD 4.0 am 5. und 6.9. (Mit Publikumsgespräch) sowie am 19.9 auf die Bühne der VolXbühne. Für alle, die die Saisoneröffnung im August verpasst haben.

KINO

Ein weiteres Highlight ist der VolXfilmabend #14: Gezeigt wird "Christoph Schlingensief- Knistern der Zeit". Sein Herzensprojekt in Burkina Faso war die Errichtung eines Opern Dorfes. Als er bereits schwer an Krebs erkrankt war, reiste er noch dorthin. Sehenswerte Doku über sein letztes Projekt.

Am Freitag, 11. September um 19.30 Uhr für 5 Euro pro Person zu sehen. Karten bitte vorbestellen

Workshops: Mitmachen, Dabeisein, Dazulernen, Spielen

Wer Bühnenluft schnuppern möchte, sich mal als Schauspieler ausprobieren will, dazu einen erfahrenen Regisseur an der Seite hat (Jörg Fürst), der sollte sich schnell für einen der Mittwoch-Workshops anmelden. Das Alter? Egal. Das Geschlecht? Egal. Diese Workshops sind für alle Interessierten gedacht und manch einer kommt einmal, dann viermal und plötzlich ist er oder sie Teil des Ensembles der Generationen. Mittwoch, 26. August ist der Start um 15.30 Uhr bis 17.30. Der nächste Workshop ist dann am Mittwoch, 9. September um dieselbe Zeit.

Infos zu Karten & Coronaregeln

Karten müssen wegen der Pandemie und weniger Platzangebot mit vollständigem Namen und Adresse und Telefonangabe telefonisch oder per E-Mail bestellt werden: karten@volxbuehne.de oder Telefon mit AB: 0208-43 96 29 11. Ob die Reservierung funktioniert hat, wird telefonisch oder per E-Mail bestätigt.

Karten sind für folgende Veranstaltungen notwendig:

FREMD 4.0 (12/8 Euro)

VolXfilmabend 5 Euro

Kostenfrei sind Workshops und die Auftaktveranstaltung Umsionst und Draussen (Spenden erbeten).

Die Corona-Regeln werden eingehalten. zu allen Veranstaltungen müssen eigene Schutzmasken mitgebracht werden. (Stand heute, 4. August!)