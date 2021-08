"Das ist das schöne an der Freilichtbühne. Hier genießen Menschen aus allen Generationen gemeinsame Kulturerlebnisse", sagt der Vorsitzende der Regler-Produktion, Hans-Uwe Koch, die seit 2014 die Freilichtbühne managt und dafür eine Pacht an die Stadt entrichtet.

Der Corona-Pandemie zum Trotz bringen die Regler jetzt mit dem Förderverein Mülheimer Städtepartnerschaften und mit Mülheimer Chören neues Kulturleben in die 1936 eröffnete Freilichtbühne an der Dimbeck.

Sommerfest mit Gästen aus den Partnerstädten

Der Vorsitzende des 1995 gegründeten und 400 Mitglieder starken Fördervereins Mülheimer Städtepartnerschaften, Dr. Gerhard Ribbrock und sein Stellvertreter Hans-Dieter Flohr, sind nach dem Corona-bedingt ausgefallenen Jubiläumsprogramm 2020 froh, "dass wir jetzt mal wieder eine Veranstaltung ankündigen können, statt sie abzusagen oder zu verschieben."

Wer sich am Samstag, 21. August, einen schönen Sommerabend machen möchte, ist gut beraten, sich auf der Internetseite der Regler-Produktion für das Sommerfest der Mülheimer Städtepartner anzumelden. Los geht es um 17 Uhr. La Signora, die Mülheimer Fellerband und der Oppelner Chor Camerton sorgen für gute Unterhaltung. Der Hut geht rum für die Flutopferhilfe. Die Regler stemmen in gewohnter Manier die Sorge für das leibliche Wohl der Gäste. Neben Oberbürgermeister Marc Buchholz haben sich auch Gäste aus den Partnerstädten Tours (Frankreich), Oppeln (Polen) und Kouvola (Finnland) angesagt. Alle anderen Gäste müssen sich Corona-bedingt anmelden, da maximal 200 Menschen am Sommerfest des Städtepartnerschaftsvereins teilnehmen können.

Immer wieder sonntags singen die Chöre für dich

Diese Obergrenze und die Corona-bedingten Anmeldeformalitäten gelten auch an den kommenden Sonntagnachmittagen, wenn es in der Freilichtbühne am 29. August,, am 12. September und am 26. September, jeweils ab 16 Uhr heißt: "Die Chöre singen für dich!" Mit von der musikalischen Partie sind der FWH-Chor (am 12. September), Charisma - Der junge Chor (am 29. August) und der Mülheimer Shantychor Kormoran (am 26. September). Neben den Sängern werden an diesen musikalischen Sonntagnachmittagen, auch die Backkünstlerinnen der Artiste de la farine (französisch: "Mehlkünstler" ihren Auftritt haben und mit Kaffee und Kuchen für das leibliche Wohl der maximal 200 Musikfreunde sorgen. Damit man Kaffee und Kuchen vor den Sonntags-Chorkonzerten auch in Ruhe genießen kann, öffnet die Freiluftkaffeetafel in der Freilichtbühne an der Dimbeck jeweils schon um 15 Uhr.

Die Anmeldung der Veranstaltungsbesucher erfolgt über die Internetseite der Regler-Produktion unter: www.reglerproduktion.de

Zur Reglerproduktion