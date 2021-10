Vom 14.-18. Oktober 2021 findet in Turin, die XXXIII. Internationale Buchmesse statt.

Dort trifft sich alljährlich die gesamte „Buchkette“:

Verlage, Schriftsteller, Buchhändler, Bibliothekare, Agenten, Illustratoren, Übersetzer und natürlich sehr viele Leser!

Der Gedichtband des Mülheimer Lyriker Rolf Blessing „Zum mir zurück“

wird dort auch präsentiert.



Sein Buch ist im März 2021 in der Europa-Verlagsgruppe Berlin erschienen.

Es ist im Buchhandel unter der ISBN-Nummer: 979-12-201-0723-5 bestellbar.

Rolf Blessing wurde 1957 in Mülheim an der Ruhr geboren. Er studierte Verwaltungswissenschaften und Betriebswirtschaft. Seit vielen Jahren schreibt der Autor Kurzgeschichten, Kolumnen, Essays und Gedichte.

Sein Schwerpunkt ist die Lyrik.

Sabine Fenner (Mitgründerin der Mülheimer Lesebühne) beschreibt den Lyriker, wie folgt:

„Er beobachtet sein Umfeld mit offenem Herzen. Der Leser spürt die Liebe zum Detail.

Rolf Blessing versteht es auf besondere Weise, Situationen und Menschen zu um- und beschreiben.

So entstehen Bilder, die betroffen, nachdenklich stimmen.

Die Redaktion des ZDF meinte: „Tiefsinnig, realistisch, anregend, vielschichtig“.