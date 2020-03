Wie die Stadt am Samstagmittag mitteilte, sind drei Klassen des Gymnasiums Heißen vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Die drei Schulklassen, die sich in Österreich aufhielten, wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag von dort ausgewiesen und befinden sich bereits wieder in Mülheim. Das Gesundheitsamt verordnete für alle Quarantäne.

Diese gelte aber nur für die Schüler, nicht für andere Personen des gleichen Haushalts wie die Eltern. Ihnen wird jedoch dringend geraten, Kontakte zu vermeiden. Alle Personen aus diesem Kreis, die am Montag Symptome aufweisen, sollen sich am Montagmorgen telefonisch bei ihrem Hausarzt melden zwecks Überweisung in das Diagnosezentrum, damit Abstriche durchgeführt werden.

Alle Personen aus diesem Kreis, die am Montag keine Symptome aufweisen, sollen sich am Montagmorgen beim städtischen Gesundheitsamt melden, damit von dort weitere Schritte durchgeführt werden können.

Quarantäne für andere Schüler beendet

Am frühen Abend meldete die Stadt eine positive Nachricht: Die am Freitag in Quarantäne geschickten Klassen beziehungsweise Kurse der Schulen Gymnasium Broich, der Grundschule Katharinenschule und der Karl-Ziegler-Schule wurden von der Quarantäne befreit.

Weiter gelte natürlich die generelle Empfehlung, soziale Kontakte einzuschränken.