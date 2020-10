Die Synode des Kirchenkreises An der Ruhr will von Freitag, 6. November, bis Samstag, 7. November, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, per Videokonferenz tagen. Wie zur Herbstsynode üblich stellt der Superintendent seinen Jahresbericht vor. Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen wird der Bericht schriftlich vorgelegt, eine Aussprache dazu findet während der Synodentagung statt.

Mit Superintendent Gerald Hillebrand und Skriba Gundula Zühlke stehen zwei der leitenden Geistlichen im Kreissynodalvorstand zur Wiederwahl. Gegenkandidaturen liegen nicht vor. Außerdem werden auf zwei Positionen Synodalälteste sowie zwei stellvertretende Synodalälteste gewählt. Nach den Presbyteriumswahlen im Frühjahr legen die Kirchengemeinden außerdem ihre Nominierungen für kreiskirchliche Kuratorien und Ausschüsse vor. Ferner auf der Tagesordnung stehen turnusgemäß der Beschluss von Haushalts- und Stellenplänen für das kommende Jahr.



Anmeldungen bis Montag

Die Tagung der Kreissynode beginnt am Freitag, 6. November, um 18 Uhr mit einer Andacht, die vom Oberhausener Superintendenten Joachim Deterding gehalten wird. Am Samstag, 7. November, setzt die Kreissynode ihre Verhandlungen mit einer Andacht von Pfarrerin Anja Strehlau fort, die um 9 Uhr beginnt. Die Synode tagt öffentlich. Interessierte bekommen die Zugangsdaten zur Teilnahme über die Konferenzsoftware "Zoom" in der Superintendentur. Um Anmeldung dazu wird bis Montag, 2. November, per E-Mail an silke.werner@kirche-muelheim.de gebeten.