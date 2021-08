Mit der Aktion „Mülheim räumt auf“ am 8. und 9. Oktober führt die MEG ein weiteres Projekt im Bereich der Stadtsauberkeit durch. Gemeinsam mit der Stadt Mülheim und dem Centrum für bürgerliches Engagement (CBE) setzen sie auf das Miteinander in der Stadt.

Die drei Partner suchen Kindergärten, Schulen, Firmen, Vereine, Verbände und Einzelpersonen, die sich zu Aufräum-Gruppen zusammenschließen. Das Großreinemachen findet jeweils von 9 bis 13 Uhr statt. Ab sofort kann sich jede helfende Hand und jedes Team anmelden. Welches Gebiet die Gruppe übernimmt, suchen sich die Freiwilligen selbst aus. Anmeldeschluss ist der 24. September.

Spielplätze, Wiesen und Wälder sind beliebte Orte für die Freizeitgestaltung. Zurück bleibt Abfall, der auf andere Weise entsorgt werden sollte. „Wir profitieren von den Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger: Sie kennen viele kritische Stellen, an denen Müll und Unrat unachtsam entsorgt wird. Es ist ein großes Gemeinschaftsprojekt, bei dem jede helfende Hand zählt“, berichtet Jennifer Schakau, Pressesprecherin der MEG.

Aufräumtag fiel 2020 aus

Zum siebzehnten Mal schließen sich an diesem Tag Menschen zu der Aufräumaktion zusammen. 2020 fiel „Mülheim räumt auf“ coronabedingt aus. 2019 packten an den beiden Aktionstagen rund 3.300 Menschen mit an. Zusammengezählt mit den unterjährigen Sammlungen trugen 2019 insgesamt 5.300 Mülheimer einen Teil zu der Stadtsauberkeit bei.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation plant das Dreiergespann die Aktion unter Vorbehalt. Der Gesundheitsschutz der Teilnehmer geht vor: Sollten sich die Corona-Regelungen verschärfen, behalten sich die Veranstalter die Option vor, mit dem Event auf kleine Einzel-Aufräumaktionen auszuweichen. Sie weisen darauf hin, dass sich die Abstands- und Hygieneregeln nach der im Oktober entsprechenden Coronaschutzverordnung richten.

Die MEG stellt Abfallsäcke, Arbeitshandschuhe und eine Überraschung für alle Sammler zur Verfügung. An vereinbarten Orten holt die MEG den Abfall ab und entsorgt ihn fachgerecht.

Interessenten melden sich auf folgenden Wegen über den Bürgerservice an: Online-Formular unter www.mheg.de, Telefon 0208/ 99 66 00, Fax 0208/99 66 0-666 oder per E-Mail an buergerservice@mheg.de. Wichtig ist, dass bei der Aufräumaktion die Bestimmungen des Natur- und Landschaftsschutzes eingehalten werden