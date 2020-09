Zur Kommunalwahl in den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets sind in diesem Jahr erstmals alle Wahlberechtigten Erstwähler. Denn die Bürger entscheiden selbst und direkt, wer ihre Interessen im Ruhrparlament vertreten wird – ein Novum in der 100-jährigen Geschichte des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Unter dem Motto „Mach es zu deinem Revier“ begleitet der RVR die erste Ruhrwahl mit einer Informationskampagne, um möglichst viele Menschen in der Metropole Ruhr über das Ruhrparlament, die Aufgaben des RVR und die Wahl aufzuklären sowie zu motivieren, ihre Stimme am 13. September abzugeben.

Mit Unterstützung der Ruhrbahn wird die RVR-Informations- und Motivationskampagne jetzt auch im Stadtbild von Essen und Mülheim an der Ruhr sichtbar. Busse und Bahnen mit dem Slogan "Mach es zu deinem Revier" fahren bis Mitte September durch die beiden Städte im mittleren Ruhrgebiet und werben für die Teilnahme an der Wahl. "Bei der Wahl zum Ruhrparlament können die Bürgerinnen und Bürger aller 53 Städte im Ruhrgebiet erstmals ihre Stimme für die Zukunft der gesamten Region direkt abgeben. Bislang haben die Parteien ihre politischen Vertreterinnen und Vertreter nach Essen in die RVR-Verbandsversammlung entsendet“, erklärt Stefan Kuczera, Beigeordneter Planung beim Regionalverband Ruhr. Um den Einzug ins erstmals direkt gewählte Ruhrparlament bewerben sich 21 Parteien und Wählergruppen.

Ruhrbahn Geschäftsführer Michael Feller ergänzt: „Wir haben bereits zur Europawahl 2019 zusammen mit dem RVR auf unseren Bussen für eine hohe Wahlbeteiligung geworben. Daher unterstützen wir mit unseren aufmerksamkeitsstarken Medien Bus und Bahn auch gerne die Kampagne zur ersten Direktwahl des Ruhrparlaments.“ In der Metropole Ruhr sind mehr als vier Millionen Menschen am 13. September wahlberechtigt.

Hintergrund

Der Regionalverband Ruhr (RVR) mit Sitz in Essen ist die politisch administrative Klammer der Metropole Ruhr. Dazu gehören elf kreisfreie Städte und vier Kreise, zusammen 5,1 Millionen Menschen. Mit seinem breiten Spektrum regionaler Aufgaben dient er auf vielfältige Art dem Wohl des Ruhrgebiets. Eine der zentralen Aufgaben ist die Erarbeitung und Fortschreibung des Regionalplans Ruhr. Auf Handlungsfeldern wie Umwelt und Grüne Infrastruktur, Mobilität, Kultur, Tourismus und Freizeit, Bildung und Wissenschaft, Wirtschaft, Energie und Abfall agiert der Verband als Netzwerker, Impulsgeber, Projektträger und Stimme der Region.