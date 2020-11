In den Räumen des Quartierspunktes Dümpten (SWB) können die Bürger sich informieren oder eigene Ideen für ein besseres Klima in Dümpten einbringen.



Die Bürgersprechstunde findet immer donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr an der Oberheidstraße 136 statt. Das im September gestartete Projekt wird im Rahmen des Programmes "Energetische Stadtsanierung" von der KfW für die Laufzeit von drei Jahren gefördert. Ziel ist es, im überschaubaren Gebiet gemeinsam mit Bürgern, Schulen, Vereinen, Unternehmen und Institutionen mit einzelnen Maßnahmen eine Reduzierung von Treibhausgasen zu erreichen. Ein Fokus wird in Dümpten auf die Beratung der Eigentümer von Häusern aus der Nachkriegszeit bis zum Jahre 1983. Ungefähr 1.200 Häuser aus dieser Zeit liegen im Gebiet. Das energetische Sanieren von Wohngebäuden stellt eine Möglichkeit dar, um Treibhausgasemissionen zu senken.

Weitere Maßnahmen

Doch auch weitere Maßnahmen wie E-Car-Sharing, Mieterstrom-Modelle oder die Nutzung von Erneuerbaren Energien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen im Gebiet Dümpten sollen Beachtung erhalten. Das Team Sanierungsmanagement Dümpten freut über zahlreiche Ideen aus der Bürgerschaft und über zahlreichen Besuch bei der Bürgersprechstunde.

Aufgrund der Pandemie bitten die Organisatoren um Anmeldung per Mail an ulrich-bergermann@muelheim-ruhr.de.