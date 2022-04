Ab dem 27. April bietet der Verein Hilfe für Frauen in Mülheim den zweiten Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen ab 16 Jahren in Dümpten an. Hier werden Selbstverteidigung und Selbstbehauptung, aber auch ein Bewusstsein für bedrohliche Situationen geschult. Es sollen einfache und effektive Verhaltensweisen und Techniken vermittelt werden, um die Selbstwahrnehmung zu stärken und Grenzen sicher und angemessen zu setzen.

Der neue Kurs findet ab dem 27. April bis zum 13. Juli mittwochs von 9-10.30 in Dümpten statt. Er umfasst wieder einen Trainingsblock mit zehn Terminen.

Ein weiterer Kurs startet im Mai in Speldorf. Er findet sonntags von 13-14.30 in Speldorf statt. Frauen und Mädchen ab 16 Jahren können sich ab sofort unter beratungsstelle@hilfe-fuer-frauen-ev.de oder unter Tel. 3056823 anmelden.

Um möglichst vielen Frauen den Zugang zu den Kursen zu ermöglichen, werden diese von Hilfe für Frauen subventioniert. Die Kostenbeteiligung der Teilnehmerinnen liegt bei 50 Euro pro Kurs, eine zusätzliche Ermäßigung im Einzelfall kann erfragt werden.