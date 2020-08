Laut Deutschem Wetterdienst werden auch die kommenden Tage sehr heiß. Sollte kein Regen einsetzen, bleibt die Nachfrage nach Wasser für die Pflanzen, den Rasen, den Swimming-Pool besonders hoch. Das Wasserliefersystem wird weiter stark in Anspruch genommen. Um auch in kritischen Situationen noch ausreichend Reserven zur Verfügung zu haben, bittet RWW um schonenden und sorgsamen Umgang mit Wasser. Dabei kann jeder von uns mithelfen. Denn schon das Bewässern oder Nachfüllen von Pools am Morgen hilft, der gerade in den Abendstunden erwartungsgemäß hohen Nachfrage entgegenzuwirken.

Ohnehin ist laut Bundesverband der Einzelhandelsgärtner morgens die beste Zeit zu bewässern. Es ist noch kühler, das Wasser ist bis mittags versickert. Pflanzen können es aufnehmen, wenn sie es am meisten benötigen. Wässert man abends, bleiben Boden und die Blätter noch lange feucht. Ideale Bedingungen für Pilzerkrankungen und Schnecken, die es dunkel und feucht mögen.

RWW beliefert die Kommunen Mülheim, Oberhausen, Bottrop, Gladbeck, Dorsten, Reken und Velen sowie Teile von Raesfeld, Gescher und Schermbeck mit Trinkwasser und ist Vorlieferant in Wülfrath, Velbert, Teilen Ratingens und Borkens.