Das Rote Kreuz in Essen bietet den Bürgertest am DRK-Testzentrum am Luftschiffhangar ab sofort auch ohne Termin an. „Wegen der steigenden Inzidenzwerte und der verringerten Anzahl an Testzentren in Essen und Mülheim vereinfachen wir den Anmeldeprozess, damit auch Kurzentschlossene die Möglichkeit haben, sich schnell und unkompliziert testen zu lassen“, erklärt Malte-Bo Lueg, Projektleiter beim Roten Kreuz Essen.

Mit dem QR-Code-Verfahren per Smartphone gelingt die Anmeldung unkompliziert vor Ort. Um den Ablauf wie gewohnt zügig gewährleisten zu können, wird dennoch darum gebeten, sich wie bisher im Vorfeld auf der Website www.drivein-testzentrum.de anzumelden.

Bereits seit Mitte Februar betreibt das Rote Kreuz in Essen gemeinsam mit der Westdeutschen Luftwerbung GmbH und der Weles Medizinprodukte GmbH eines der größten Testzentren in Essen und Mülheim. Das DRK-Testzentrum am Luftschiffhangar ist montags, mittwochs und freitags von 7 bis 11 Uhr und von 16 bis 20 Uhr geöffnet. Samstags wird in der Zeit von 9 bis 17 Uhr getestet.