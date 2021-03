Der Impfstoff von AstraZeneca wird vielfach diskutiert. Ein Thema, das immer wieder auch den Krisenstab der Stadt Mülheim beschäftigt hat. Die Idee, in einem Videoformat wichtige Fragen aufzugreifen und zu diskutieren, war geboren.

Nun ist das Video des St. Marien-Hospitals Mülheim auf Youtube veröffentlicht: https://youtu.be/yrWzGQM__X0. Es erklärt für Laien verständlich, was eigentlich bei einer Impfung mit AstraZeneca im Körper passiert. Krisenstabs-Mitglied Dr. Thomas Nordmann, Ärztlicher Direktor am SMH, und Intensivmediziner Prof. Dr. Jörg Meyer sprechen über COVID-Impfstoffe im Vergleich, neue Studien zu ihren Wirkungsweisen und Nebenwirkungen. Beide Ärzte sagen auch, was Sie den Menschen in der Region empfehlen würden.

Prof. Meyer hat im SMH während der letzten zwölf Monate der Corona-Pandemie viele COVID-Patienten behandelt. Das Video wurde im Studio der Stadt Mülheim aufgenommen.