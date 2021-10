Im Rahmen Silver Lake Cups reiste der Verein für Rasenspiele Mülheim Saarn e. V., Abteilung Finswimming (Flossenschwimmen) mit den beiden Sportlern Phil Bieler und Lukas Kipka nach Belgien zum Langstreckenschwimmen über 4000 Meter.

Phil Bieler (Monoflosse, Jahrgange 2005) ging gleich nach dem Massenstart in Führung und hat die Position weiter ausgebaut, sie bis ins Ziel gehalten und hat als erster im Gesamtfeld, mit neuer Bestzeit in 38.31.84 Minuten angeschlagen. Lukas Kipka (Monoflosse, Jahrgang 2004) belegte in der Jahrgangsklasse Platz zwei. Er hat in 50:03.68 Minuten angeschlagen.