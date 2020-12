Was für ein Jahr! Es ist genug drüber geredet worden, an manchen Stellen sicher auch deutlich zu viel. Klar haben wir uns das alle ganz anders vorgestellt. Halt! Nicht ganz. Denn sportlich hatte 2020 für Blau-Weiß Mintard durchaus viel Positives, wie Torsten Eichholz, Trainer der Ersten Damen, im Interview mit der vereinsinternen Redaktion 19FUFFZICH verrät.



19FUFFZICH:

Torsten, Aufstieg in die Landesliga, Sieg im Kreispokal. Wie fällt Dein Fazit für dieses Jahr aus?

Torsten Eichholz:

Sportlich gesehen, war es ein sehr erfolgreiches, wenn auch kurzes Jahr. Lediglich eine Niederlage mussten wir in den 12 Pflichtspielen hinnehmen. Und das mit einem Kader, der im Altersschnitt lediglich 19 Jahre beträgt. Unsere Gegnerinnen sind da durchschnittlich 5 Jahre älter. Traurig ist, dass wir den Aufstieg nicht richtig genießen konnten, es nicht nach dem entscheidenden Sieg gefeiert wurde. Wenigstens beim Kreispokal war es dann möglich, den Titel zu feiern.

19FUFFZICH:

Als Neuling steht das Team in der unterbrochenen Saison schon wieder auf Platz 1. Überrascht Dich das?

Torsten Eichholz:

Platz 1 überrascht schon, wenn man aber die Teams aus dem letzten Jahr in den Landesligen sieht und wir durch Freundschaftsspiele einige Vergleiche ziehen konnten, war ein Platz im oberen Teil der Tabelle schon zu erwarten. Wobei wir bereinigt ja Zweiter sind. Urdenbach ist ähnlich aufgebaut wie wir und hat durch eine sehr gute Jugendarbeit eine ähnlich schlagkräftige Truppe zusammen. Wir hätten noch gegen sie gespielt. Außerdem hätten sie noch mit Wuppertal und Rosellen zwei schwere Gegner vor der Brust gehabt. Rosellen war bisher der stärkste Brocken, wo wir glücklich gewannen. DSC 99 wäre auch noch ein Kandidat gewesen, hat aber viele gute Spielerinnen mit schweren Verletzungen. Unser Platz ist umso höher zu bewerten, weil wir ja große Verletzungssorgen auf der Torhüterposition haben. Von den bisherigen 12 Pflichtspielen war Torhüterin Vanessa Barden leider nur an fünf Spielen beteiligt. Sie wird erst wieder in der nächsten Saison zum Einsatz kommen können. Sarah Huckels, zu Beginn der Saison aus der U17 aufgerückt, fehlte nach einer Knie- und Fußverletzung die gesamte Zeit. Wenn alles gut verläuft, können wir zum möglichen Start in die Restsaison wieder mit ihr rechnen. Ansonsten haben uns Ronja Rauch und Anna Kledtke super über Wasser gehalten und tolle Leistungen als Torhüterinnen gezeigt. Das zeigt den Charakter dieser Mannschaft. Und deswegen bin ich sehr stolz auf unser Team. Was wir in den vergangenen drei Jahren erreicht haben ist schon beeindruckend.

19FUFFZICH:

Apropos Team. Welche Veränderungen habt Ihr gegenüber der Vorsaison vorgenommen?

Torsten Eichholz:

Aus der U17 kamen Sarah Huckels, Melissa Greding, Alexandra Schütz, Joelina Schuster und Hannah Schröder dazu. Im Laufe der ersten Wochen stieß noch Maren Dietz dazu, die über ein Jahr Pause machte. Ansonsten blieb alles beim Alten, was sich auch in der guten Stimmung widerspiegelt. Viele kennen sich schon seit Jahren und jeder der aufrückt kennt schon jemanden aus der Jugendzeit. Wir möchten mit den jungen Spielerinnen im Seniorenbereich weiterarbeiten und schauen uns nicht aktiv außerhalb des Vereins um. Wir freuen uns aber auch über neue Spielerinnen, die gerne zu uns möchten.

19FUFFZICH:

Was sind Deine Ziele für 2021?

Torsten Eichholz:

Weiter so erfolgreich spielen. Mit dem was dabei rauskommt sind wir dann zufrieden, denn wir liegen bereits über den Erwartungen. In der zweiten Runde vom Niederrheinpokal wünsche ich mir einen Gegner aus höheren Ligen, um sich daran zu messen und zu lernen.

Danke Torsten, wir wünschen Dir und Deinen Mädels ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.