Kindern Zugang zu IT und Bildung ermöglichen und gleichzeitig Elektroschrott reduzieren. 2010 hatten junge Studenten eine Idee, wie dies ohne große Kosten und auch noch CO2-neutral möglich sein kann. Aus einer Idee wurde die heute weltweit agierende NGO Labdoo.org.

Die in 10 Jahren erreichten Zahlen sind eindrucksvoll – 138 Länder inklusive Deutschland (seit 2012 dabei), fast 600.000 Kinder lernen in 1.850 unterstützten Schulen und Jugendprojekten an über 24.000 gesammelten IT-Spenden.

Und dabei ist es so einfach. Fast 5.000 ehrenamtliche HelferInnen sammeln weltweit Laptops und Tablets, die zuhause oder in Firmen nicht mehr gebraucht werden. Diese werden sicher gelöscht, neu mit umfangreicher Lern- und Office-Software bespielt und von Flugpaten und Transporthelfern CO2-neutral zu Schulen im In- und Ausland gebracht.

Ralf Hamm, Gründer von Labdoo.org in Deutschland dazu: „Wie universell unser Konzept ist, zeigt sich aktuell in der Corona-Lage. So konnte Labdoo fast 2.000 deutschen SchülerInnen mit IT-Spenden zur Teilhabe am digitalen Unterricht im Home Schooling verhelfen. Nach den Sommerferien erwartet Labdoo erneut einen Ansturm und unsere Spendenlager brauchen dringend neue IT-Spenden.“

Computer sind aus dem modernen Leben nicht mehr wegzudenken. Die vergangenen 10 Jahre haben gezeigt, wie wichtig die Beiträge von Labdoo z.B. bei der Integrationsarbeit im Rahmen der Flüchtlingswelle (2015/16), der aktuellen Corona-Lage und permanent bei der Bekämpfung von Fluchtursachen im Ausland sind.

Deutschland trägt dabei am meisten zum Labdoo-Projekt bei. Über 50% aller IT-Spenden und Flugpaten weltweit kommen aus Deutschland. Daher sagt Labdoo auch allen HelferInnen DANKE, die ihre Freizeit für eine gute Sache opfern. DANKE an Privatpersonen und Unternehmen, die ihre ausrangierte IT gespendet haben. Und DANKE an alle Flugpaten, die (nach Corona wieder) auf ihrer Reise IT-Spenden vor Ort bringen.

Labdoo wurde vielfach ausgezeichnet u.a. vom Rat für nachhaltige Entwicklung, aus dem Bundeskanzleramt oder auf regionaler und Länderebene.

Es bleibt auch in den kommenden Jahren viel zu tun. Die Warteliste umfasst über 10.000 beantragte IT-Spenden, die nach und nach abgearbeitet wird. Aber es kommen auch täglich neue Anfragen, gerade von benachteiligten SchülerInnen für Home Schooling hinzu. COVID-19 hat die digitalen Defizite offengelegt, an deren Behebung Labdoo einen kleinen Beitrag leistet.

Mehr zu Labdoo auf www.Labdoo.de.

Glückwunsch-Video unserer HelferInnen https://youtu.be/mzXJEQUilkA