Die ersten sechs Monate des neuen Beratungsjahres 2021/2022 sind um – Zeit für die Arbeitsagentur Oberhausen/Mülheim ein erstes Resümee zu ziehen.

„In Oberhausen und Mülheim gibt es im Vergleich zum Vorjahr aktuell knapp 280 Bewerberinnen und Bewerber weniger, die sich bei der Berufsberatung gemeldet haben und eine Ausbildungsstelle suchen. Diesem Rückgang steht ein Anstieg bei den gemeldeten Ausbildungsstellen um 200 gegenüber. Die Betriebe suchen händeringend nach Azubis – und dies quer durch alle Branchen. Aktuell steht in Oberhausen eine freie Ausbildungsstelle einem jungen Menschen gegenüber, in Mülheim sind es mittlerweile sogar zwei freie Ausbildungsstellen je Bewerberin bzw. Bewerber“, betont Jürgen Koch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Oberhausen/Mülheim an der Ruhr, und fügt hinzu:

„In den letzten Tagen haben wir gehört, dass die Zahl der Studierenden ohne Abitur auf einem Höchststand ist. Dies ist leider ein Zeichen dafür, dass die duale Ausbildung zunehmend an Attraktivität verliert. Ich bleibe bei meiner Aussage: Duale Ausbildung ist ein optimaler Einstieg für eine tolle Karriere – und man verdient auch noch Geld dabei! Ideal geeignet zum Ausprobieren sind Praktika, die derzeit in einer groß angelegten Initiative wieder verstärkt angeboten werden. Es ist wichtig, dass uns die Arbeitgeber alle freien Ausbildungsstellen melden und bei diesem Thema nicht nachlassen. Es lohnt sich, in junge Menschen zu investieren, denn sie sind die Zukunft des Unternehmens.“

Der Ausbildungsmarkt in Mülheim

Bewerber und Berufsausbildungsstellen im März

Gemeldete Bewerber: 596

Im Vergleich zum Vorjahr: -61 (-9,3 %)

Gemeldete Berufsausbildungsstellen: 947

Im Vergleich zum Vorjahr: +43 (+4,8 %)

Unversorgte Jugendliche: 324

Unbesetzte Ausbildungsstellen: 674

Berufsausbildungsstellen je Bewerber: 1,59

Unbesetzte Berufsausbildungsstellen je Bewerber: 2,08

Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2021 haben sich insgesamt 596 Ausbildungsstellenbewerber/innen bei der Berufsberatung gemeldet und beraten lassen. Das waren 61 weniger als im letzten Jahr. Mit einem Ausbildungsplatz, einem Studium oder sonstiger Alternative versorgt sind bisher bereits 272 junge Menschen. Hingegen gelten 324 Bewerber/innen noch als unversorgt, 45 weniger als im Vorjahr.

Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Mülheim konnte für das neue Ausbildungsjahr insgesamt 947 betriebliche Ausbildungsstellen akquirieren, 46 mehr als im letzten Jahr. Davon sind aktuell noch 674 Berufsausbildungsstellen unbesetzt, 61 mehr als im März 2021.

Jugendliche, die Kontakt zur Berufsberatung wünschen oder eine Berufsausbildungsstelle suchen, können sich unter der kostenfreien Telefonnummer 0208 8506 112 an die Agentur für Arbeit wenden und einen Beratungstermin vereinbaren. Weitergehende Informationen gibt es auch auf der Homepage: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/oberhausen/berufsberatung

Unternehmen, die Unterstützung bei der Suche nach Auszubildenden wünschen, erreichen den gemeinsamen Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur und des Jobcenter Oberhausen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4 5555 20.

Zudem finden interessierte Jugendliche wichtige Informationen und Angebote zum Thema Ausbildung sowie aktuelle Ausbildungsstellenangebote von Unternehmen auf den Social Walls:

https://my.walls.io/oberhausenbildetaus

https://my.walls.io/MuelheimBildetAus

(entsprechenden Link kopieren, in Internet Browser einfügen und bestätigen)