Postfiliale in Styrum umgezogen

Zum 28. Mai wurde die Postfiliale, Heidestr. 21, geschlossen und zieht um zur Oberhausener Str. 172 – direkt am Sültenfuß. Die Bauarbeiten dort sind in vollem Gang. Dadurch wird die Standortsicherung und der Kundenservice in Styrum weiter sichergestellt, so die Deutsche Post.

Eine Postfiliale wird es aber mit Lotto und Kiosk am Standort Heidestraße mit Neuöffnung wieder geben, so Rewe-Marktleiter Patrick Geisler. Der Getränkemarkt wurde umgebaut, damit eine neue Lagerfläche entsteht. Die alte Lagerhalle wird komplett abgerissen. Dann folgt der Abriss der ehemaligen Post-Filiale, der Gründer-Villa und des alten Fressnapf-Gebäudes.

REWE plant einen Neubau versetzt auf dem Gelände, dort wo jetzt noch die Gründer-Villa steht. Eingekauft werden kann aber uneingeschränkt während der gesamten Bauphase. Es wird auch noch hinreichenden Parkraum am Markt geben.

Mit der Fertigstellung des neuen REWE-Marktes ist in etwa einem Jahr zu rechnen. Dann wird es zu allen Geschäften an der Heidestraße nur noch zwei Ein- und Ausfahrten geben, um den Verkehrsfluss zu beruhigen. Seit Anfang 2020 ist Patrick Geisler neuer Inhaber von REWE in Styrum. Auch in den alten Markt hat er investiert. Der heute 30-Jährige hat das Sortiment weiter optimiert - das wissen Kunden zu schätzen, die Bio-Produkte bevorzugen. Im Neubau ist zusätzlich eine vegane Abteilung geplant. Künftig beabsichtigt Patrick Geisler noch mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Regionale Anbieter verkaufen bereits seit einem Jahr Obst, Gemüse und weitere Produkte an ihn direkt.

Kunden, die Waren ins Haus geliefert bekommen, können sich direkt an den REWE-Markt an der Heidestraße wenden. Das REWE-Team organisiert alles komplett selbst von der Bestellung, die telefonisch, per Fax oder online erfolgen kann, über die Produktzusammenstellung bis zur Auslieferung an die Kunden. Dreimal wöchentlich wird ausgeliefert.