Am Samstag, 12. Juni, würde Anne Frank 92 Jahre alt werden. Sie ist durch die Veröffentlichung ihres Tagebuches zu einem der bekanntesten Gesichter und Opfer des Holocaust geworden.

Seit 2017 findet zu ihrem Gedenken an ihrem Geburtstag der Anne Frank Tag statt. Da dieser auf einen Samstag fällt, wird er auf den 11. Juni vorverlegt.

92. Geburtstag am 12. Juni

Auch die Gesamtschule Niederberg als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erinnert sich im Rahmen des Anne Frank Tags an das Leben der Anne Frank. Die Schulsozialarbeiterinnen Daniela Bulut, Annette van der Lee und Janina Stricker schulen in diesem Zusammenhang die Schüler der Klasse 7e in einem dreitägigen Workshop zu Ausstellungsbegleiter. Diese präsentieren noch bis zum 11. Juni in der Aula des Schulzentrums Plakate und führen in Form praktischer Übungen in Annes Lebenswelt hinein. Unter anderem wird ihr Zimmer in Originalgröße nachgestellt. Den Abschluss der Anne-Frank-Tage bildet die Teilnahme an der offiziellen Eröffnung am 11. Juni, der per Livestream um 10.30 Uhr übertragen wird: annefrank.de/annefranktag2021-streaming.