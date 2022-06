Aktueller Wohnungseinbruchradar für Oberhausen

Der aktuelle Wohnungseinbruchsradar für die vergangene Woche (17.06. - 23.06.) liegt vor. Insgesamt wurden 13 Taten durch Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei Oberhausen angezeigt, davon fünf Versuche.

Unbekannte Täter verschafften sich in einem Fall am Mittwoch (22.06.) zunächst durch Aufhebeln der Hauseingangstüre Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Über das Treppenhaus gelangten sie ungehindert an die Eingangstüre der Geschädigten im ersten Obergeschoss rechts. Die verschlossene Türe wurde gewaltsam aufgehebelt. In der Wohnung wurde das Schlafzimmer aufgesucht und nach Wertsachen durchwühlt. Durch einen Nachbarn aus dem Erdgeschoss konnten drei verdächtige Frauen beim Verlassen des Hauses über das Treppenhaus gesehen werden.