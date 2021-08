Am Freitagnachmittag (27.8.) war ein Oberhausener mit seinem grauen Seat Altea auf der Neumühler Straße unterwegs. Vor der Ampel an der Mecklenburger Straße wartete er in einer Reihe anderer Fahrzeuge auf Grünlicht.

Zeitgleich lief ein etwa 10-jähriges Mädchen zwischen den verkehrsbedingt wartenden Autos über die Straße und wurde dabei von dem Seat des mittlerweile wieder im Verkehrsfluss fahrenden Oberhauseners erfasst, obwohl der noch eine Notbremsung eingeleitet hatte.

Obwohl sich sofort mehrere Zeugen um das Mädchen kümmerten, lief es davon, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten.

Die Ermittler vom Verkehrskommissariat bitten jetzt dringend Eltern, Verwandte oder Bekannte des Mädchens, sich telefonisch (0208 8260) oder per E-Mail (Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de) zu melden!