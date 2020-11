Am 2. Advent ertönen festliche Klänge

Nachdem die Gottesdienste am Wochenende des 1. Advents in der Pfarrei St. Clemens mit Adventsmusik erfüllt waren, soll auch der 2. Advent auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.

In der St. Barbara-Kirche in Oberhausen-Königshardt wird am Sonntag, 06.12.2020 um 11:15 Uhr der Gottesdienst musikalisch gestaltet von den Singschülern der KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN. Eine Anmeldung zu diesem Gottesdienst ist nicht erforderlich. Beachten Sie bitte die Abstands- und Hygieneregeln vor Ort.

Am Sonntag, 06.12.2020 um 18:30 Uhr wird die Hl. Messe in der Propsteikirche St. Clemens in Sterkrade besonders gestaltet. Es erklingen die Missa Pueorum (Josef Gabriel Rheinberger) und adventliche Solomotetten für Sopran und Orgel (Sopran: Nadine Trefzer, Orgel: Veit J. Zimmermann) Einer Anmeldung bedarf der Besuch dieses Gottesdienstes nicht. Durch die Hygiene- und Abstandsregelungen ist die Anzahl der Plätze jedoch begrenzt. Wir bitten daher zeitig die Plätze einzunehmen und die ausliegenden Kontaktdaten-Formulare auszufüllen und am Ausgang einzuwerfen.

Die Singschüler der KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN möchten den Advent auch nutzen, um Bewohnern einiger Altenpflegeeinrichtungen in Oberhausen-Sterkrade Musik vor das Haus zu bringen.

Am Dienstag, 08.12.2020 um 16:00 Uhr möchten sie den Alltag der Bewohner des AMEOS Pflege Zentrums St. Clemens Oberhausen mit adventlichen Liedern bereichern. Die Sänger*innen werden vor der Einrichtung im Freien für die Bewohner singen.

Musik vor dem Altenheim „Haus Gottesdank“ wird es am Mittwoch, 09.12.2020 um 16.00 Uhr geben. Die Singschüler möchten mit ihrem Gesang mehr Licht in den dunklen Alltag der Bewohner bringen.