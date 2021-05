Wie wichtig die Orgeln in unseren Kirchen sind, hat schon Albert Schweitzer passend beschrieben: „Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele!“

Ohne den Klang dieses wunderbaren Instrumentes ist ein Hochfest in den Kirchen nicht denkbar.

Gedanken zum Entwurf der heute vorgestellten Georges-Heintz-Orgel in der Herz Jesu Kirche Oberhausen-Mitte von Burkhart Goethe können Sie nachlesen unter:

https://klostermusikschule.de/die-georges-heintz-orgel-der-herz-jesu-kirche-oberhausen-mitte/

Wir möchten an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass die Kantoren der Oberhausener Kirchen in diesem Jahr “ihre” Orgeln vorstellen, da die Orgel zum Instrument des Jahres 2021 gewählt wurde und damit gezeigt werden soll. welche Schätze hier in Oberhausen im Verborgenen liegen.