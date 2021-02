In der St. Clemens Kirche steht jetzt eine Mauer. Diese Mauer steht normalerweise in St. Bernardus und wird dort in den Ü30 Gottesdiensten als Gebetsmauer genutzt.

Hier in St. Clemens steht sie jetzt als Corona Gedenkmauer. Man kann sich einen Zettel nehmen und z.B. die Namen seiner Angehörigen und/oder ein Gebet aufschreiben, den Zettel zusammen rollen und in die Mauer stecken.

In der Mauer soll somit Platz sein für die eigene Angst und Sorge vor dem Virus. Für die eigene Trauer um Angehörige, von denen man sich nicht mehr verabschieden konnte. Ein Dankeschön für alle helfenden Hände. Für ein Gebet für kranke und leidende Menschen.

Diese Zettel werden in der Osternacht im Osterfeuer verbrannt. Verbunden mit den Verstorbenen wird die Auferstehung Jesu gefeiert.

Die Mauer erinnert natürlich auch an die westliche Mauer, die Klagemauer. Dieser kam ursprünglich keine besondere und schon gar keine religiöse Bedeutung zu.

Die Tatsache. dass diese Mauer der einzige Überrest des Tempels ist, macht diese Mauer für die Juden so bedeutungsvoll. Tag für Tag besuchen viele Menschen diese Mauer und stecken aufgeschriebene Gebte, Wünsche und Danksagungen in die Ritzen und Spalten der Mauer. Für viele Juden stellt sie ein Symbol für den ewigen, bestehenden Bund Gottes mit seinem Volk dar. Man sagt, die Tradition der Gebetszettel geht wohl bis ins frühe 18. Jahrhundert zurück.

Viele Zettel fallen mit der Zeit herunter, da der Platz in den Ritzen begrenzt ist. Diese Zettel werden aufgesammelt. Im Frühjahr vor Pessach und vor Rosch ha-Schana im Herbst werden die Zettel aus den Ritzen entfernt und zusammen mit den aufgesammelten und ungelesenen Zetteln auf dem jüdischen Friedhof auf dem Ölberg begraben.

Also, wer kann und möchte, sollte nach Sterkrade in die St. Clemens Kirche kommen und seine Botschaft in die Corona Gedenkmauer stecken.