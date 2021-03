Das Thema des MISEREOR Hungertuches "Du stellst meine Füße auf weiten Raum" findet sich nun in der Jakobuskirche wieder. Dort ist ein Erlebnis-Parcours entstanden.

Alle Menschen sind sonntags zwischen 10:00 und 12:00 Uhr eingeladen zur Kirche zu kommen.

Die liebevoll gestalteten Stationen geben uns Zeit zum Genießen, Entspannen, Träumen und Durchatmen.

An jeder dieser Stationen gibt es "Impulskarten" für Erwachsene und für Kinder. Diese regen uns auf unterschiedliche Weise mit Fragestellungen und Gedanken an.

Am Himmel, Sonne, Sand und Meer, Bunte Blumenwiese, Steiniger Weg, Im weiten Grün, Geheimnisvoller Wald und Im Wasser laden uns ein, neue Perpektiven zu sehen oder einzunehmen.

Wirklich eine ganz tolle Idee. Man merkt, dass diese Stationen nicht einfach mal eben so aufgebaut wurden, sondern durchdacht sind. Zudem sind sie optisch ein wahrer Blickfang mit Liebe zum Detail.

Hier die Adresse für alle, die sich auf den Weg machen und etwas erleben möchten:

Jakobuskirche, An St. Jakobus 1, 46119 Oberhausen

Und hier noch mal der Link mit Infos zum MISEREOR Hungertuch:

DAS MISEREOR HUNGERTUCH