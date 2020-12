Krankenhaus-Seelsorgerin Ulrike Radix hatte in einem Gottesdienst in der Ev. Freikirchlichen Gemeinde, Walter-Flex-Straße in Oberhausen davon gesprochen, dass im März die pflegenden Mitarbeiter/innen des Ev. Krankenhauses Oberhausen (EKO) wegen ihres Einsatzes für die Coronakranken beklatscht und besungen wurden, doch heute würde die viermal so hohe Belastung gar nicht mehr wahrgenommen.

Diese Aussage hat so manchen in der Baptisten-Gemeinde tief bewegt und nachdem es einmal in der Gebets – App ausgesprochen war, waren eine ganze Reihe Leute überzeugt, hier müsse etwas geschehen und ein Zeichen gesetzt werden.

Aber was? Klatschen oder singen? Das würde nicht wahrgenommen, dazu müssten viel mehr Menschen mitmachen. Aber was dann? So wurde die Idee geboren, Plätzchen für die Mitarbeiter/innen im EKO zu backen. Viele Leute in der Ev. Freikirchlichen Gemeinde haben da mitgemacht, nachdem in den Gemeindenachrichten darüber informiert wurde. Auch Männer haben gebacken. Es war wirklich erstaunlich und überraschend, wer sich alles an dieser Aktion beteiligt hat.

Am 21.12. 2020 trafen sich ca. 10 Menschen aus der Gemeinde, um die Plätzchenmenge gut gemischt unter Einhaltung der Hygienebedingungen in kleine Tüten zu verpacken. In zwei Gruppen wurde gearbeitet: eine befüllte die Tüten. Eine zweite band die gefüllten Tüten mit einer Schleife zu und befestigte daran eine kleine Karte mit einem „Danke“ und einem Weihnachtsgruß.

Insgesamt wurden ca. 340 Tüten gepackt und zum Transport in Kisten verpackt.

Am 23.12.2020 wurden alle Tüten an die Krankenhaus-Seelsorgerinnen des EKO zur Verteilung an die Mitarbeiter übergeben. Ulrike Radix und ihre Kolleginnen freuten sich sehr über dieses Zeichen von Wertschätzung der Mitarbeiter/innen im EKO.

Sie danken allen, die das möglich gemacht haben, von ganzem Herzen

