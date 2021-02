Der Oberhausener Streamer Kalibaah ( Benjamin Heckhoff ) ,

hat vor 4 Jahren angefangen auf der Live-Stream Plattform Mixer zu streamen.

Im diesem Jahr hat Kalibaah sich entschieden auf Twitch zu wechseln, durch die Schließung durch Mixer.

Nun jetzt ist er wieder zurück auf Twitch und hofft auf jegliche Unterstützung der deutschen Community.

Euro Truck Simulator 2 Mulitplayer ist aktuell sein Lieblingsspiel & Fortnite steh an zweiter stelle. Kalibaah besitzt dementsprechend auch einen ( CREATOR CODE ) was die Zuschauer im ITEM Shop kostenlos eingeben können. ( Custom Games ) kann Kalibaah allerdings auch starten, dort treten zum beispiel seine Zuschauer gegeneinander an, anstatt mit der Üblichen Public Lobby wo 100 Spieler drin sind.

Kalibaah hat derzeit 1.665 Follower auf Twitch damals auf Mixer hatte er über 8000 Follower.

Auf Instagram macht @Kalibaah für seinen Stream auf Twitch. schon fleißig Werbung

( Instagram.com/Kalibaah ) und freut sich auf jeden einzelnen von euch.

WER IST KALIBAAH?

Kalibaah ist ein deutscher Live-Streamer, der sich in seinen Stream hauptsächlich mit Videogames,

wie z. B. Euro Truck Simulator 2, TruckersMp, Fortnite, Call of Duty, GTA 5 und Rocket Leaque beschäftgt.

Geboren:

11. Mai 1992, Oberhausen

Vollständiger Name:

Benjamin Heckhoff

Homepage

Kalibaah.de

Kanäle:

Twitch Kalibaah

YouTube Kalibaah

Instagram Kalibaah

Instagram Kalibaah_Gaming

Twitter Kalibaah

Er überträgt mehrmals pro Woche auf Live-Streaming-Videoportal Twitch.

Seit 2017 gilt er als erster größter Deutscher Gaming Livestreamer auf Mixer und Jetzt muss er sich auf Twitch wieder alles neu Aufbauen.