Am 14.06.2020 hat der Kreisverband der Partei DIE VIOLETTEN in Oberhausen seine letzten sechs Direktkandidaten für die Kommunalwahl am 13.09.2020 aufgestellt. Somit treten sie im gesamten Stadtgebiet, also in allen 29 Wahlkreisen, zur Ratswahl an.

Die Liste für den Stadtrat wird von den Oberhausener Kreisvorsitzenden Karin und Rainer Schäfer angeführt. Beide kandidieren auch für die Bezirksvertretung Alt-Oberhausen.

Als Oberbürgermeisterkandidatin schicken die Oberhausener – wie schon im Jahr 2015 – Claudia Wädlich ins Rennen.

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Aufstellung der Kandidaten um Monate verzögert. Dadurch wurde auch viel Zeit zum Sammeln der erforderlichen Unterstützungsunterschriften verloren.

Die Oberhausener gehen aber davon aus, dass sie bis zum Abgabetermin am 27. Juli alle notwendigen Unterstützungsunterschriften gesammelt haben werden.