Für Samstag war ein großer Aktionstag in den Gärten zwischen Wilhelmstraße und Steinbrinkstraße geplant: alles schön aufhübschen und Spazierende zum Verweilen einladen.

Ausgerechnet an diesem Tag hatten die Pächter*innen per Einschreiben ihre Kündigung erhalten. Bis Oktober sind sie aufgefordert alles zurückzubauen. Widerspruch sei angeblich nicht möglich. Auch dass die Geschäftsleitung der MAN GHH Immobilien wie angekündigt mit den Pächter*innen das Gespräch suchen wolle, scheint nicht beabsichtigt. Im Gegenteil die Pächter werden enorm unter Druck gesetzt, Verhandlungen, Austausch anscheinend nicht beabsichtigt.

Eine Pächterin sagte unter Tränen: „ Ich habe hier meine Kindheit verbracht, geschaukelt und im Sandkasten gespielt, wie jetzt meine Tochter auch.“

Allerdings wird klar, das die Bürgerinitiative Grüne Lunge 3.1 nicht so leicht aufgeben wird. So wurde erst einmal gewerkelt, aus Paletten wurden Bänke und Tische gebaut, Pflanzen zurückgeschnitten, Blumentöpfe bepflanzt, um den Weg durch die Gärten für die umliegenden Bewohner*innen ansprechender zu gestalten.

Wir bleiben dran, ist das Motto. Den Bürgerantrag haben sie am 20.5.21 im Rathaus abgegeben und jetzt geht es weiter. Aus vielen ökologischen (z.B.Tiere, die auf der roten Liste stehen) und Klimaschtzgründen, die in kommenden Artikeln dargelegt werden, setzen sie sich weiter ein, diese Grüne Lunge in Sterkrade zu erhalten.