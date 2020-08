Die Katholische Kirche in Oberhausen bietet zur Kommunal- und Oberbürgermeister-Wahl zwei Podiumsdiskussionen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an, auf denen sich die OB-Kandidaten und Vertreter der Parteien den Wählerinnen und Wählern vorstellen können.

Am Donnerstag, dem 3. September trifft Oberbürgermeister Daniel Schranz (CDU) auf zwei seiner Herausforderer, Thorsten Berg von der SPD und Norbert Axt von den Grünen. Der vierte eingeladene Kandidat, Detlef Carstensen von der Linken Liste, hat kurzfristig abgesagt. Am Dienstag, 8. September 2020, stellen sich dann Vertreter von CDU, SPD, FDP, Grünen und den Linken der Diskussion.

„Mit diesen Podiumsdiskussionen wollen wir einerseits zur politischen Willensbildung beitragen“, erklärt Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng. „Zum anderen wollen wir aber auch gezielt Themen behandeln, die für Katholikinnen und Katholiken wichtig sind. Besonders interessiert uns natürlich die Relevanz christlicher Werte für die Kandidaten und Parteien“, so Gäng weiter. Und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz ergänzt: „Dabei werden wir auch brisante Themen ansprechen, wie die Haltung zum Umgang mit dem menschlichen Leben am Anfang und am Ende des Lebens.“

Beide Veranstaltungen finden in der Kirche St. Clemens statt, jeweils um 19 Uhr. Aufgrund der Corona-Pandemie können nur rund 60 Zuschauer mit dabei sein; dazu ist eine Anmeldung notwendig unter stadtdekanat.oberhausen@gmx.de. An diese Mailadresse können auch im Vorfeld mögliche Fragen geschickt werden. Zusätzlich werden die Podiumsdiskussionen aber auch live bei YouTube gestreamt (Kanal: Stadtdekanat Oberhausen).

Moderiert werden beide Abende vom Oberhausener Professor Dr. Martin Schweer von der Universität Vechta. Professor Schweer leitet dort seit 1998 den Arbeitsbereich Pädagogische Psychologie und das angegliederte Zentrum für Vertrauensforschung. Er zählt mit seinen vielfältigen Forschungsprojekten und Fachpublikationen zu den herausragenden wissenschaftlichen Persönlichkeiten im Kontext der Vertrauensforschung.

Seitens der KjG St. Clemens ist vor der Diskussionsrunde der OB-Kandidaten ab 17:00 Uhr an der St. Clemens Kirche eine Informationsveranstaltung für Erstwähler und Erstwählerrinnen zu den Kommunalwahlen geplant. Ziel der Veranstaltung ist es, junge Menschen in Oberhausen mit der Kommunalpolitik in Berührung zu bringen, den Aufbau der Kommunalwahl und den zu wählenden Gremien und Ämtern zu erläutern und über die verschiedenen Kandidaten sowie ihre Parteien zu informieren.