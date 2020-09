Der frisch gedruckte aktualisierte Wegweiser ist ab dem 7. September in der Selbsthilfe-Kontaktstelle erhältlich. Per Telefon (s.u.) können Bestellungen und wegen „Corona“ Abholtermine vereinbart werden.

Über 80 Selbsthilfegruppen stellen sich und ihre Arbeit darin vor. Die Themen gliedern sich in die Bereiche Gesundheit, Behinderungen, Sucht, psychische Erkrankungen und Probleme und soziale Selbsthilfe, wie z.B. Freizeitgestaltung. Die Gruppen Autismus, Adipositas, Frauen nach Krebs, pflegende Angehörige, Rheuma, oder Trauer sind nur eine kleine Auswahl aus der bunten Palette der Oberhausener Selbsthilfe.

Die Neuauflage der Broschüre ist natürlich nur durch das Engagement und die Mitwirkung der Selbsthilfegruppen möglich.

Der Wegweiser bietet eine erste Orientierung und ersetzt nicht die Beratung durch die Fachfrauen in der Kontaktstelle. Telefon: 0208 30 196 20