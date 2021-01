Erwachsene, die ihre Allgemeine Hochschulreife/Fachhochschulreife nachholen möchten, können sich ab jetzt für den kommenden Semesterbeginn zum 1. Februar komplett digital am Niederrhein-Kolleg anmelden.

War bisher für die Anmeldung immer eine Beratung vor Ort notwendig, kann diese während der gegenwärtigen Schulschließungen im Rahmen des verschärften Lockdowns auch vollständig aus der Distanz erfolgen. Fragen zu den Aufnahmevoraussetzungen, möglichen Abschlüssen, Arbeits- oder Wartezeiten lassen sich ebenfalls auf diesem Wege klären.

Finanzielle Unterstützung von monatlich bis zu 825 Euro während des dreijährigen Lehrgangs ist bis zum 30. Lebensjahr im Rahmen des BAföG möglich. Dieses Geld muss nicht zurückgezahlt werden und 450 Euro können noch pro Monat hinzu verdient werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, für170 Euro Warmmiete während der Schulzeit direkt am Kolleg im schuleigenen Wohnheim zuwohnen.

Interessierte können sich unter Tel. 0208-880870 oder per E-Mail an info@niederrhein-kolleg.de melden oder auf www.niederrhein-kolleg.de informieren. Das Team von der Bewerberberatung nimmt sich Zeit für alle Anliegen und klärt Fragen, egal ob aus der Distanz oder vor Ort. Denn, falls gewünscht, kann die Beratung auch weiterhin vor Ort an der Wehrstraße 69 in Oberhausen erfolgen.