Am 14. Juni findet bei der STOAG ein Fahrplanwechsel statt. Die wichtigsten Änderungen der Linienwege gibt es auf den Linien 961 und 966. Die Fahrzeiten der NachtExpress-Linien der STOAG werden wieder über Mitternacht hinaus verlängert. Alle Einschränkungen bei den Linien der STOAG aufgrund der Corona-Krise entfallen.

Die Linie 961 ändert ihren Linienweg und fährt aufgrund geringer Nachfrage nicht mehr über die Haltestelle Bottrop-Fuhlenbrock Markt. Dadurch ändern sich die Fahrzeiten auf dieser Linie.

Der Linienweg der Linie 966 wird verlängert. Die Busse fahren montags bis samstags über den Hauptbahnhof hinaus bis zur Anne-Frank-Realschule. Dadurch ändern sich die Fahrzeiten auf der Linie 966. Durch die Anbindung an die Marktstraße ergibt sich eine deutliche Verbesserung für die Fahrgäste. Der Linienweg von der Anne-Frank-Realschule in Richtung Oberhausen Hauptbahnhof führt über die Paul-Reusch-Straße.

Geringe Änderungen der Fahrzeiten gibt es auf der Linie SB93 zwischen Fröbelplatz und Glasstraße. Auf den Linien SB98, 957 und 976 gibt es Änderungen bei einzelnen Fahrten. Die Haltestellenposition an der Haltestelle Aquapark in Fahrtichtung Norden wird von der Osterfelder Straße zum Bussteig 5 am Autohaus Berns verlegt. Auch die Fahrzeiten einiger Einsatzwagen im Schülerverkehr ändern sich – das gilt für die E-Wagen 404, 405, 406, 414, 415, 422 und 440.

NachtExpresse der STOAG wieder länger unterwegs

Die Linien NE1 bis NE7 der STOAG fahren wieder regulär. Damit sind die nächtlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise bei den NachtExpress-Linien der STOAG aufgehoben.

Bei den städteübergreifenden Gemeinschaftslinien nach Essen und Mülheim, den Linien NE10, NE11 und NE12, kommt es derzeit noch zu Einschränkungen. Die aktuellen Fahrzeiten der Linien NE10 bis NE12 sind der elektronischen Fahrplanauskunft und der STOAG-App zu entnehmen. Die Linie NE21 nach Bottrop verkehrt zurzeit noch nicht.

Alle aktuellen Fahrzeiten sind abrufbar über die elektronische Fahrplanauskunft sowie über die STOAG-App. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.stoag.de. Die neuen Fahrplanbücher der STOAG sind kostenlos in den drei STOAG-KundenCentern sowie den Vorverkaufsstellen erhältlich. Am Sonntag findet bei der STOAG der Fahrplanwechsel statt. Foto: Archiv