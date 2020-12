Es ist ja nicht so, als wenn Oberhausen keine Stellen hat wo man trotz voller Altpapiercontainer sein Altpapier entsorgen kann.

Es gibt sogar einen zusätzlichen Service der Wirtschaftsbetriebe. Im Drive-In-Verfahren kann man sein Altpapier an folgenden Stellen abgeben:

An der Gabelstrasse/Zum Ravenhorst

und an der Max-Eyth-Strasse (Parkplatz P4).

Und dennoch bietet sich in Oberhausen an vielen Containern ein erschreckendes Bild.

In meiner Fotostrecke seht ihr Fotos von einem Container in Oberhausen. Heiligabend war er schon relativ voll. Am ersten Weihnachtstag war noch ordentlich was rein gestopft worden und der Rest wurde daneben gestapelt bzw. geschmissen. Und am zweiten Weihnachtstag hatten sich die Papp- und Papierberge auf erstaunliche Art und Weise vermehrt.

Leute, jetzt mal ernsthaft. Warum lasst ihr euer Altpapier nicht so lange zuhause bis die Container leer oder die Abgabestellen geöffnet sind? Zudem sollten Altpapier und Altglas auch nur an Werktagen entsorgt werden. Meines Erachtens sind der 25. und der 26. Dezember immer noch Feiertage. Oder etwa nicht?

Was ist los mit euch? Direkt nach der Bescherung schnell zum Container, um das Geschenkpapier und die leeren Geschenkekartons dort abzuladen? Genießt doch lieber die Weihnachtstage gemütlich unter dem Tannenbaum. Und wer jüngere Kinder hat, kann mit diesen mit den leeren Kartons noch eine tolle Höhle oder sonstiges bauen. Geschenkpapierreste eignen sich zusammen mit Schleifen und Geschenkbändern noch perfekt zum Schneiden, Kleben und Basteln. Also auch noch mal super "Beschäftigungstherapie" über die Feiertage.

Immer wieder liegt auch Abfall dazwischen, der nicht in den Altpapiercontainer gehört. Und noch ein kleiner Tipp: Bevor man seinen Adventskalender im Altpapier entsorgt, sollte die Kunststoffeinlage entfernt und über den gelben Sack entsorgt werden.

Was aber wirklich dreist ist: Die Menschen schmeißen ihre Kartons daneben und machen noch nicht mal die Adressetiketten ab. Jeder kann also sehen, wer seinen Müll illegal vor dem Container entsorgt hat. Das letzte Foto in meinem Bericht zeigt so ein Adressetikett. Ich habe den Namen der Person und die Hausnummer unkenntlich gemacht. Aber vielleicht fühlt sich die Dame aus dem Lehmweg beim Anblick des Bildes ja erinnert.

Wer Papier und Kartons neben die Container stellt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, denn das ist illegale Müllentsorgung!!!

Liebes Ordnungsamt, ihr solltet viel öfter solche zusätzlichen Müllhalden neben den Containern kontrollieren und euch die Adressen der "Müllsünder" raus schreiben und diese mit einem satten Ordnungsgeld belegen.

Ich kann euch auch gerne Fotos von den Kartons vor den Containern mit Namen und Adressen zukommen lassen.