Jugendverband bietet eine Erlebnis-Tour per Smartphone durch Oberhausen-

Sterkrade auf den Spuren der ausgefallenen Fronleichnamskirmes an

Auch in diesem Jahr muss die Fronleichnamskirmes pandemiebedingt wieder ausfallen. Somit fehlt auch für viele Oberhausener*innen und Gäste ein wichtiges Highlight im Jahresrhythmus, dass in dieser Woche gestartet wäre. Rund um das Fronleichnamsfest verwandelt sich die Sterkrader Innenstadt sonst in einen bunten Festplatz.

Um ein Stückchen dieser Atmosphäre auch in diesem Jahr wieder in den Stadtteil zu bringen, startet die KjG St. Clemens eine einzigartige Erlebnis-Tour auf einer typischen Kirmes-Route vorbei an Neumarkt, Hirschhügel, Technischem Rathaus und Co.

Ab dem 31. Mai haben alle Kirmesfans die Möglichkeit mithilfe ihres Smartphones eine digitale Schnitzjagt zu spielen, die am Sterkrader Bahnhof beginnt. Unterwegs erfährt man allerlei Wissenswertes rund um das jährliche Volksfest, muss die ein oder andere Quizfrage beantworten und kann dabei Punkte sammeln. Am Ende winkt für alle Teilnehmer*innen eine tolle Belohnung, die als Erinnerung an die Kirmes-Rallye dienen und die Vorfreude auf die nächste echte Fronleichnamskirmes in Sterkrade stärken soll.

Um den aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen Rechnung zu tragen, absolviert man die Rallye entweder alleine oder zusammen mit dem eigenen Haushalt. Zeitlich ist man dabei sehr flexibel: Man kann einfach zu einem beliebigen Zeitpunkt in den nächsten Tagen oder Wochen starten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Damit man am Ziel die Möglichkeit hat die Belohnung zu erhalten, sollte man dort montags-samstags zwischen 08:30 und 18 Uhr oder sonntags zwischen 13 und 18 Uhr eintreffen. Die Rallye selbst nimmt rund eine Stunde in Anspruch. Alle Informationen über den genauen Ablauf und die Route erhalten die Teilnehmer*innen über die entsprechende Smartphone-App. Die genaue Anleitung ist auf der Internetseite der KjG St. Clemens zu finden: https://kjgstclemens.de/kirmesrallye

„Nachdem wir bereits im letzten Frühling mit unserer Aktion #SterkraderKirmesMomente für ein kleinwenig Jahrmarkt Flair in Sterkrade gesorgt haben, wollen wir auch in diesem Jahr gerne wieder die Fronleichnamskirmes in Sterkrade lebendig halten und gleichzeitig ein coronakonformes Angebot für alle Interessierten schaffen.“, erklärt Fabian Giesche, Mitglied der Ortsleitung der KjG St. Clemens, die Motivation hinter dem Projekt. „Wir freuen uns so die Wartezeit bis zur nächsten echten Kirmes bestmöglich zu überbrücken.“

Die Katholische junge Gemeinde, kurz KjG, St. Clemens ist ein katholischer Kinder- und Jugendverband im Zentrum von Sterkrade. Zu ihren Angeboten gehören abwechslungsreiche Aktionen und Ausflüge, regelmäßige Ferienfreizeiten sowie ein Offener Treff. Dabei ist es ihr, als Teil des bundesweiten Verbandes mit seinen rund 80.000 Mitgliedern, ein besonderes Anliegen junge Menschen bei der Bildung einer eigenen Meinung, der Übernahme von Verantwortung und beim Leben ausgerichtet an christlichen Werten zu unterstützen und zu begleiten.