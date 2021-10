In verschiedenen Lebenssituationen bietet sich für junge Menschen ein Bundesfreiwilligendienst an. Sei es um praktische Arbeitserfahrungen zu sammeln, Bedenkzeit zu gewinnen, sich über seinen Berufswunsch klar zu werden oder auch nur um Zeiten zu überbrücken. So bietet beispielsweise der Bundesfreiwilligendienst bei der Feuerwehr Ratingen eine "Initialzündung für deine Karriere".

Viele junge Menschen haben vorher keinerlei Berührungspunkte zur Feuerwehr und werden überrascht, wie vielfältig Aufgaben, Fahrzeuge, Geräte und Berufsbilder zwischen Rettungsdienst, Brandschutz, Technischer Hilfeleistung und Katastrophenschutz sind.

Die Bufdis leisten bei der Feuerwehr Ratingen einen wesentlichen Beitrag für die Einsatzbereitschaft. Sie unterstützen die Einsatzkräfte auf Feuer- und Rettungswachen mit frischer Schutzkleidung oder anderer Ausrüstung und wirken bei der Instandsetzung von Fahrzeugen und Geräten mit.

Macht sich gut im Lebenslauf

Übrigens macht sich ein Bundesfreiwilligendienst gut im Lebenslauf. Meistens erwachsen aus der Beschäftigung Ideen, wie es beruflich weitergehen soll. Außerdem haben Bufdis gute Chancen im Anschluss eine Ausbildung als Notfallsanitäter/in oder Brandmeisteranwärter/in bei der Feuerwehr zu starten, wenn sie die erforderlichen Anforderungen erfüllen.

Bei Interesse - einfach melden

Bei Interesse gibt es mehr Infos bei Herrn Hodi unter Telefon 02102/55037777.