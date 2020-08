Unser Dorf wird schöner

"Bunt statt Grau"

geht weiter ein Bericht von Dr. Peter Houcken.

Eine Bushaltestelle im All.

Die vom SV Budberg im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Aktion "Bunt statt Grau", bei der verschmierte Schaltschränke und Ablageschränke von Bürgern künstlerisch gestaltet wurden, hat in diesem Jahr seine Fortsetzung gefunden.

Nicht nur, dass weitere Schränke fertiggestellt

wurden, nunmehr wurde auch ein ewiger Schandfleck in der mitte Budbergs in Angriff genommen.

Auf Bestreben von Lothar Steinnes vom Weihnachtsmarktverein und unter fachmännischer Leitung von Hans-Josef Immens vom SV Budberg wurde die dreigeteilte , verschmierte Bushaltestelle an der Rheinkamper Straße neben der Grundschule am Rheinbogen (vormals Lindenschule) gereinigt, grundiert und einer Gruppe von Graffiti-Sprayern zur Gestaltung übergeben.

Das nun entstandene Kunstwerk kann sich sehen lassen und ist hoffentlich lange unversehrt. Es ist eine neue Sehenswürdigkeit in Budbergs Mitte. Somit hat die geplante Straßengalerie eine weitere Attraktion dazugewonnen.