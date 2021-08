Die Polizei Gelsenkirchen sucht nach unbekannten Tätern, die von Samstag, 28. August, bis Sonntag, 29. August, in die Lagerräume eines Fahrradhandels in Schalke eingedrungen sind.

GE. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 11 Uhr, Zugang zu dem Gebäude an der Steinstraße und entwendeten dort diverse Fahrräder und Pedelecs. Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen zu melden. Hinweise bitte telefonisch unter Tel. 0209/365 8224 an das Kriminalkommissariat 22 oder an die Kirminalwache unter Tel. 0209/365 8240.