80 Ruhrgebietsunternehmen, 26 davon aus der Emscher-Lippe-Region, präsentieren auf der „AzuBeYou“ am Dienstag, 8. und Mittwoch, 9. Juni, ihr Ausbildungsangebot. Für die virtuelle Messe der sechs Ruhr-IHKs können sich Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrkräfte und Eltern online unter www.azubeyou.de anmelden.

Gelsenkirchen. Die „AzuBeYou“ informiert Besucher nicht nur über Ausbildungsangebote in der Region. „Sie ist eine echte Chance, direkt mit Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu kommen“, unterstreicht Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK Nord Westfalen, den Mehrwert. Der Aufwand für die Messeteilnahme sei gering. Zuschalten könnten sich Schülerinnen und Schüler – Anmeldung vorausgesetzt – vom Klassen- oder Kinderzimmer. „Auch Eltern, die so wichtig sind bei der Beratung ihrer Kinder in Berufs- und Zukunftsfragen, sind bei der Messe willkommen“, so der IHK-Bildungsexperte, „gleiches gilt für Lehrkräfte“.

Für die Vorbereitung auf die virtuelle Messe bietet die IHK Nord Westfalen am Dienstag, 1. Juni, von 13 bis 14 Uhr eine Online-Schulung an. Schülerinnen und Schüler bekommen hier Tipps, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen vorbereiten und welche Fragen sie auf der Messe den Unternehmen stellen können. Lehrkräfte bekommen Impulse, wie sie die Online-Messe in ihren Unterricht integrieren können. Der Workshop ist kostenlos, eine Anmeldung ist allerdings unter www.ihk-nw.de/azubeyou, erforderlich.