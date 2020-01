Diese Geschichte eignet sich zu einem Hollywood-Drama mit „Happy End“: Der kleine Husky, der in der Weihnachtsnacht fast erfroren wäre, hat nun ein zweites Leben geschenkt bekommen und darf heute aus der Tierklinik zu seiner neuen Familie nach Hause.



„So ganz fit ist die kleine Sky noch nicht. Sie braucht weiterhin medizinische Pflege und vor allem viel Fürsorge und Liebe“, erklärt Regina Müller von den Tierfreunden Kamen, die sich freut, dass der kleine Husky heute aus der Klinik entlassen werden konnte.

Die Besitzverhältnisse sind geklärt: Sky wurde den Tierschützern vom ehemaligen Besitzer überschrieben. „Wir haben die Klinikrechnung bezahlt und den Welpen einer liebevollen Pflegefamilie übergeben“, verrät Regina Müller.

„Sky hat dort ein tolles Zuhause gefunden, wo zudem noch ein Labrador lebt und wo es ihr an nichts mangeln soll.“

Die Hündin wird noch einige Zeit brauchen, bis sie wieder vollständig genesen ist. Nach einer angemessenen Probezeit wird Sky dann wohl endgültig in der Familie bleiben dürfen.

„Wir hoffen nun, dass die verschiedenen Ämter den Tathergang aufklären und dass der Schuldige ermittelt und entsprechend bestraft wird“, so Müller, die in diesem Zusammenhang darauf verweist, dass Tiere grundsätzlich nicht als „Sache“ behandelt werden dürften. „Denn sie haben Gefühle und können Schmerz, Leid und Angst empfinden.“

Die Chronologie Skys dramatischer Geschichte:

