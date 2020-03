Seit dem heutigen Montag sind wegen des Coronavirus alle Schulen und Kindertagesstätten geschlossen. Für berufstätige Eltern ist das ein echtes Problem: Wohin mit den Kindern, wenn man arbeiten muss?

Man kann ja nicht einfach fünf Wochen Urlaub nehmen und zu Hause bleiben.

Jil Alex (22) aus Kamen ist Integrationskraft an einer Förderschule und studiert soziale Arbeit. Sie zeigt sich solidarisch mit den berufstätigen Eltern und bietet ihre Hilfe bei der Betreuung von Kindern an. „Sechs oder sieben Kamener haben sich bereits bei mir gemeldet“, erklärt die 22-Jährige. Diese Woche hilft sie in einer Familie aus, die fünf Kinder hat. Davon betreut sie drei Kleinkinder. Das alles macht Jil ehrenamtlich und verlangt kein Geld für ihre Arbeit. „Für mich ist das selbstverständlich“, sagt sie. Ihr Engagement stieß auch in der Facebook-Gruppe „Du bist Kamener, wenn“ auf positive Resonanz. Dort konnte Jil noch Mitstreiterinnen finden, die nun ebenfalls helfen wollen.